Harstad har fått flere rundkjøringer med to felt. Da de kom, ble det raskt krangel om hva som er rett måte å kjøre gjennom dem på. Dette resulterte i saker som dette hvor kjørelærer Jåhn Hansen Øyen viser hvordan du skal plassere deg.

Nå mener tidligere yrkessjåfør Tor Emil Howden at det er på tide med en ny runde på rundkjøringene og plasseringen der.

- Man ser mye rart i rundkjøringene. Blant det som er i videoen er en buss som plasserer seg feil og bruker binkelys feil.

Hovedproblemet er at folk glemmer at mange rundkjøringer har to felt.

- Mange gir ikke plass, og skaper situasjoner der biler kan smelle i hverandre.

Løsningen er enkel, sier Howden.

- Se på skiltene over veien før du havner i rundkjøringen.