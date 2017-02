Disse får færrest orgasmer

Over 50.000 mennesker deltok i studien, som forsket på forskjeller i hyppighet av orgasme, blant heterofile, homofile og bifile menn og kvinner. Studien ble gjennomført av universitetet i Indiana, i samarbeid med Chapman University og Claremont Graduate University, melder BBC.

Store forskjeller

Studien viste at 65 prosent av heterofile kvinner oppga at de vanligvis fikk orgasme under seksuelle aktiviteter, mens blant de lesbiske var tallet 86 prosent.

Blant menn var tallene ikke overraskende noe høyere, der 95 prosent av de heterofile og 89 prosent av de homofile oppga at de vanligvis fikk orgasme.

For dem som identifiserte seg som bifil var tallene henholdsvis 66 prosent hos kvinner og 88 prosent hos menn.

Like mange gifter seg nå som for ti år siden

Åpenhet med partneren

Resultatene fra studien ga en rekke forslag om hva par kan gjøre for å øke forekomsten av orgasmer.

Forskjellene på kvinnene som oppga at de fikk orgasme oftest, i motsetning til de som får det sjeldnest, var blant annet at de var mer fornøyd med forholdene sine, mottok mer oralsex, og sa klart fra til partneren om hva de ønsket på soverommet. De oppga i tillegg at de oftere både snakket om – og utspilte – seksuelle fantasier.

Forskerne mener at også sosiokulturelle og evolusjonære forhold kan forklare de sprikende resultatene.

Forskningsrapporten kan leses her.