Bastesen på topp for Kystpartiet i Troms

Bastesen ble innstilt i november, og ved helgens fylkeslagsmøte i Troms ble det avgjort at han topper listen, melder partiet i en pressemelding, ifølge Brønnøysunds Avis.

– Kystpartiet trenger et lite løft for å komme på banen igjen, sa Bastesen i november om sin retur til partiet han en gang ledet, men ble ekskludert fra.

Bastesen satt på Stortinget for Kystpartiet i Nordland fra 2001-2005, men ble kastet som leder under landsmøtet i 2006. I 2008 ble han ekskludert, anklaget for illojalitet mot Kystpartiet, en eksklusjon som ble opphevet i fjor.

Også Kystpartiets fylkeslag i Finnmark avholdt landsmøte i helgen. Der ble tidligere partileder Bengt Stabrun Johansen valgt til partiets førstekandidat. I Nordland ble Per Roger Vikten valgt til listetopp for partiet tidligere denne måneden.

Bengt Stabrun Johansen sier til Dagbladet at partiet nå har lagt bak seg en årelang strid.

–Det har vært en stein som har ligget i skoen for oss, som det var fint å få rydda opp i, sier han.

