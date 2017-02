Skoleklasse vant i lotteri

Årets første trekning av Returkartonglotteriet har vært.

I forrige uke kom Hålogaland Ressursselskap i kontakt med to heldige vinnere; Wivi Arnesen fra Harstad og Grov skole, som hver vant 10.000 kroner.

Bente Linaker er kontaktlærer for 1. & 2. klasse ved Grov skole og forteller at både lærere og elever ble svært glad over nyheten om at de hadde vunnet 10.000 kroner.

– Vi har stort fokus på miljø her på skolen, sier hun og forteller at de i flere år har hatt som prosjekt blant 1. & 2. klasse å skylle, brette og stappe melkekartonger.

– Videre har vi også deltatt i miljøkampanjer, blant annet innsamling av brukte telys og batterijakten.

Linaker forteller at lærerne ved skolen ser viktigheten av å lære barn om miljø og resirkulering. Og temaet miljø kommer opp jevnt og trutt i mange av fagene for elevene ved Grov skole.

– Barna synes det er kjempeartig å lære om resirkulering og miljø. Det er ingen tvil om at det er et engasjerende tema for dem. Og selv om de kanskje ikke bruker så mye av denne kunnskapen akkurat nå, tror jeg det kommer til å bli en knagg de kommer til å ta fram når de blir større, sier hun.

Klassen ved Grov skole vant fordi de hadde brettet 4 små skolemelkekartonger i en femte kartong, skrevet navn og telefonnummer på og levert inn til gjenvinning. Nytt av året er at man også kan skrive navn og nummer på enkle kartonger. Da er man med i trekningen om 10.000 kroner, mens om man leverer inn kubber er man med i trekningen om 100.000 kroner.

Selv om det ikke er bestemt hva pengene skal brukes til ved Grov skole, er det barnas fortjeneste at skolen vant pengene.

– Vi har vurdert om vi skal ta barna med til Grottebadet eller til Leos Lekeland, sier Linaker.

– Men vi vurderer også om vi skal kjøpe inn noe matte- eller norskspill. En ting er sikkert; disse pengene skal komme barna til gode, sier hun.

Etter flere år med å skrive navn på melkekartonger, har det vist seg at det lønner seg å tenke miljø og skrive navn på melkekartongene. Og for skolens del, er det noe de blir å fortsette med i fremtiden.