Søk avsluttet uten funn

Svensk politi melder søndag ettermiddag at det hadde gått et snøskred i Nordalsfjellet på Riksgränsen, bare kilometer unna norskegrensen, skriver nordlys.no nå i ettermiddag.

Svensk politi melder nå at de har avsluttet søket uten noe funn av personer i raset.

Norske redningshunder skal ha befunnet seg i området på en øvelse da skredet gikk. Disse vil bli satt inn i søket etter eventuelle personer. Det samme gjelder et norsk redningshelikopter som også hadde øvelse søndag.

Nordalsjellet strekker seg 1051 meter over havet, og ligger ovenfor det høyeste punktet til skiheisene, Riksgränsenfjellet, på 909 meter over havet, og er markert som rasfarlig på de offisielle løypekartene til skianlegget.

Lokalt

Det ene har skjedd i området rundt Haukebøtinden sør for Harstad. Politiet ber derfor folk om å være ekstra varsom når de beveger seg i fjellet i disse dager.

Det er krevende skredforhold i fjellet. Det kreves kunnskap og god sikt for å kunne ferdes med margin i områder med skredfare nå, skriver nettstedet varsom.no.

Skredfarevurdering søndag

Vær oppmerksom på ustabil fokksnø i leområder. Bygevær har gjort at utbredelsen av fokksnø vil variere, og skredproblemet gjør seg gjeldende der snøen har blitt flaket av vinden. Vinddreining vil føre til pålagring i nye leheng mot SV-V. Belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred i fokksnøen, og naturlig utløste skred kan forekomme. Vær også oppmerksom på at høyt til fjells kan fokksnøen ha lagt seg over vedvarende svake lag av kantkorn, og at mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 3-betydelig i vårt område nå.

Sjekk ut

Det er vinterferie for flere i regionen denne uke. Derfor kan det være ekstra viktig å sjekke nettstedet varsom.no før en legger ut på tur i fjellet.