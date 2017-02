En travel natt for politiet

Politiet fikk natt til søndag melding om en ung mann som skal ha urinert inne i Krafthallen i Medkila. Bakgrunnen for hendelsen skal være en krangel med andre. Mannen blir anmeldt og bøtelagt for forholdet.

Harstad: Politiet fikk lørdag kveld flere meldinger om en beruset person til fots som brukte store deler av veien i sitt forsøk på å gå hjem. Vedkommende ble til slutt kjørt hjem av politiet.

Narvik: Klage på støyende fest i Narvik sentrum. Tre unge menn ble tilsnakket og fikk beskjed om å dempe støyen. – Hvis støyen tar seg opp vil de bli anmeldt, skriver politiet på Twitter.

Leknes: Melding om slossing utenfor et av utestedene. En mann måtte avslutte kvelden på politistasjonen.

Harstad: Politiet traff på en ung, ruspåvirket mann i sentrum natt til søndag. Mannen erkjente bruk av narkotika og vil bli anmeldt for dette.

Harstad: Politiet fikk melding om en mannlig gjest som hadde fulgt etter og vært plagsom i oppførsel mot en kvinnelig gjest. Mannen fikk tilsnakk av politi og ble bedt om å forlate utestedet. Vedkommende etterkom pålegget og lovet å oppføre seg.

Kjøpsvik: Politiet rykket ut etter melding om innbrudd i et bolighus på stedet. Skal snakk om to menn av utenlandsk opprinnelse, der en har knust rute i hus og tatt seg inn i huset. En person ble geleidet ut av husets beboere, mens den andre inntrengeren nektet å forlate.

To personer var forlatt da politiet kom til stedet. Avhør samt åstedsundersøkelser er foretatt, og sak er opprettet

Sortland: Melding om en mann som holdt på å bryte seg inn i en bolig i Vestmarka. Politi til stedet. Det viste seg å være en mann som skulle inn til nabo og som hadde banket på feil dør.

Harstad: Beruset og krakilsk mann innbrakt etter å ha slått til en dørvakt på et av byens utesteder. Mannen innsettes i arrest og anmeldes for forholdet.

Sortland: En beruset mann var sovnet av på toalettet på et av byens utesteder. Utestedet ønsket han fjernet. Politiet rykket ut, og mannen tok taxi hjem til en kompis.

Harstad: melding om amper stemning mellom utenlandske soldater og norske personer utenfor et av byens utesteder. Politiet rykket ut for å dempe gemyttene. Partene forlot stedet da politiet ankom, og det ble ikke meldt om noen skader.