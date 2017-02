Skjold monteres

– Jeg ser i Byrunden i dag at folk tror at blåsene er det som blir ekstra sikringen av flåten for påkjørsler på lys dag.

– Det er ikke korrekt, melder Geir Samuelsen til Harstad Tidende lørdag.

– Ideen er å montere 12 vikingskjold av vannfast finerplate som er malt i historiske kjente design brukt på skjold, opplyser han.

– Fargevalgene og mønstrene vil gjøre synlighet ekstremt god samtidig at de forteller at fontenen har en tilknytning til vikinghistorie, melder han lørdag.

– Som ellers for Selsbanes Seil har folk og bedrifter vært veldig positive og hjelpsomme. PEAB (Nilsen & Haukland) sponser saging av skjoldene og Byggmakker sponser platene vi bruker. Jeg maler i vei og hvis været blir bra blir dette montert sent i neste uke, melder Geir Samuelsen, som lover at estetikken skulle være i beste hender.

Samuelsen skal som maler være kjent for å være stø på hånden.