Sjokkresultat av innebandyklubben

Hjemmelaget stod til 1,02 i odds hos spillselskapene. Det samme som Barcelona ville gjort dersom de fikk HIL på besøk. Men Harstad Innebandyklubb sjokkerte vertene, og klarte til slutt ett v6-6 resultat som gir gjenklang i innebandymiljøet. Nå tapte briktignok HIBK 7-6 på straffeslag, men fikk med seg et uhyre viktig poeng i kampen for å overleve i eliteserien. Resultatet betyr samtidig at Greåker forspilte sine sjanser til å vinne serien, mens HIBK har sjansen til å komme a poeng med Fredrikstad dersom de vinner sin kamp søndag mot laget fra plankebyen. Fredrikstad tapte lørdag 4-8 mot Akerselva.