– Hva nå, hinnøysiden i Tjeldsund kommune?

Det foreligger et innbyggerinitiativ fra hinnøysiden av Tjeldsund fra mai måned i fjor, hjemlet i kommuneloven og inndelingsloven, med krav en overføring til Harstad kommune for hinnøysiden hvis ikke hele Tjeldsund kommune velger å slå seg sammen med Harstad.

I sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 29.09.2016 fraråder imidlertid Fylkesmannen i Nordland (FMN) at dette initiativet følges opp uten at det samtidig finnes en løsning for resten av Tjeldsund. «Fylkesmannen vil ikke tilrå at innbyggerinitiativet fra Hinnøy-siden følges opp uten at det samtidig finnes en løsning for resterende del av Tjeldsund», fremgår det av tilrådningen.

I sin endelige tilrådning til KMD per 06.01.2017 anbefaler FMN, oppsiktsvekkende nok, en sammenslåing av Skånland og Tjeldsund, til tross for at FMN mener det er en dårlig løsning. For i sin siste tilrådning til KMD sier FMN dette: «For Tjeldsunds del vurderer fortsatt Fylkesmannen Harstad-alternativet som den løsningen som i størst mulig grad oppfyller reformens fire mål, jf. tilrådning av 29.09.2016».

FMN vurderer altså ikke en ny kommune bestående av Skånland og Tjeldsund til å oppfylle reformens mål, men anbefaler likevel dette!

FMN argumenterer også med at en sammenslåing av Skånland og Tjeldsund, uten hinnøysiden, vil bli særlig sårbar pga. innbyggertallet (pr. tlf. 26.01.17).

En sammenslåing av Skånland og hele Tjeldsund vil gi cirka 4250 innbyggere. Uten hinnøysiden vil innbyggertallet bli knapt 4000. Blir en kommune med 4000 innbyggere så mye mer sårbar enn en kommune med 4250 innbyggere? Usannsynlig! Det er ingen kritiske kriterier som kan knyttes akkurat til dette. Hva går denne sårbarheten utpå, som er så mye større i en kommune med 4000 innbyggere enn i en kommune med 4250 innbyggere? Tenk sjøl, folkens! Likevel bruker FMN dette som et viktig argument i sin tilrådning om at også hinnøysiden må bli med i den sammenslåtte kommunen.

Tjeldsund kommune har cirka 1250 innbyggere, og består av hele Tjeldøya med cirka 150 bosatte, fastlandet med Ramsund og Fjelldal har cirka 800 -900 innbyggere, og hinnøysiden cirka 300–350 innbyggere. Kommunen er tredelt av Tjeldsundet og Ramsundet.

Det eksisterer ingen offentlige transporttilbud mellom hinnøysiden og resten av kommunen, ei heller mot Evenskjer. Derimot går det en rekke bussruter per dag til Harstad (og for øvrig til Evenes flyplass og Narvik).

Flere av busstilbudene er gjennomgående busser mellom Lofoten/Vesterålen og Evenes flyplass, samt busser mellom Harstad og Fauske. Kommunikasjonen mot Harstad er således god. Selv om de fleste har egen bil i dag, er det likevel mange, spesielt eldre mennesker, og personer uten egen bil, som benytter busstilbudene.

Geografisk beliggenhet/tilknytning for hinnøysiden

Det hersker ingen tvil om at hinnøysiden av Tjeldsund kommune, ja hele Tjeldsund og Skånland med, har en naturlig tilhørighet til Harstad.

Noen av endringene baserer seg på såkalt frivillighet, og noe baserer seg på tvang. Man skal redusere antall kommuner fra 426 til 358. Dette er det beste man har fått til i dette samarbeidet.

Noen kommuner skal slås sammen med tvang, men majoriteten av de foreslåtte kommunesammenslåingene er basert på frivillighet. Med frivillighet menes at to eller flere kommuner på egen hånd har funnet det formålstjenlig å slå seg sammen til en større kommunal enhet. Høres det tilforlatelig ut? Ja, selvfølgelig!

Hva forstår man med begrepet frivillighet i forbindelse med kommunesammenslåing?

Med et knapt flertall på 9 mot 8 stemmer i kommunestyremøte den 16.12.16 vedtok Tjeldsund kommune å slå seg sammen med Skånland kommune. Mindretallet på 8 stemte for å slå seg sammen med Harstad kommune. Dette flertallsvedtaket er dårlig for alle i Tjeldsund. Ja, jeg påstår at det er dårlig også for alle i Skånland. Men det kan være spesielt dårlig nytt for hinnøysiden av Tjeldsund kommune hvis dette blir stående, for opp mot 90 % av innbyggerne på hinnøysiden ønsker seg til Harstad kommune.

Blir da en sammenslåing mellom Skånland og Tjeldsund iht. dette basert på frivillighet? Selvfølgelig ikke! Det ér et flertall på 9 mot 8 i kommunestyret i Tjeldsund, men hinnøysiden som er geografisk adskilt fra resten av kommunen ønsker å bli overført til Harstad kommune, hvilket er forståelig når man leser norgeskartet. Hinnøysiden skal altså, mot sin vilje bli en del av en kommune innbyggerne slett ikke ønsker seg til. Dette er tvang, og ikke frivillighet!

Håpet om en fornuftig løsning for hinnøysiden er imidlertid ikke borte, selv om regjeringens (og samarbeidspartienes) presentasjon av det nye Kommune-Norge inkluderer en såkalt frivillig sammenslåing av Tjeldsund og Skånland kommuner.

Kapasitet og kompetanse

I sin tilrådning til KMD av 28.09.2016 uttaler Fylkesmannen i Troms (FMT) dette: «Skånland kommune mangler kapasitet og kompetanse på planlegging til å løse fremtidige planoppgaver. Kommunen er ikke i stand til å rullere planer i takt med samfunnsutviklingen og de forventningene plan- og bygningsloven stiller til dette. … Kommunen mangler kompetanse og kapasitet til å produsere digitale kart og oppmålingstjenester og kommunen mangler kompetanse og kapasitet innenfor samfunnssikkerhetsområde for å ivareta kravene i sivilbeskyttelsesloven.»

«Skånland kommune oppfyller ikke i tilstrekkelig grad kommunereformens mål om at en kommune skal evne og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. … Kommunen har betydelige utfordringer med å oppfylle målet om å være en bærekraftig og økonomisk robust kommune, både i dag og fremover i tid. Skånland kommune har innenfor flere sektorer utfordringer med å levere gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i tråd med lovfastsatte krav.»

Dette kan i alle fall ikke fortolkes til en positiv konklusjon fra FMT.

Noen faktaopplysninger om Skånland og Tjeldsund kommuner

Skånland kommune har cirka 3000 innbyggere. Hele kommunen er lokalisert på fastlandet.

Kommunen har 3 tettsteder, Evenskjer, Sandstrand/Tovik og Grovfjord.

Avstander og kjøreruter

Kommunehuset i Tjeldsund ligger på Hol på Tjeldøya. Etter at Ramsundbrua ble bygget for drøyt 30 år siden er kommunikasjonen mellom fastlandssiden og Tjeldøya blitt helt ok.

Avstanden mellom Kongsvik og kommunehuset på Tjeldøya er cirka 56 kilometer Å kjøre fra Kongsvik til kommunehuset er en reise i et geografisk grenseland som vi ikke opplever så mange steder i vårt land.

Kjøreruten er slik: Start i Kongsvik. Etter å ha kjørt cirka 10 km langs E10, passeres fylkesgrensen mellom Nordland og Troms i Hårberget og man kommet inn i Troms fylke og Harstad kommune. Etter cirka nye 10 km kjøring kommer man til Tjeldsundbrua hvor man, etter passering av den, kommer inn i Skånland kommune. Etter cirka 15 km kjøring krysses igjen fylkesgrensen i sør-Lavangen og man kommer igjen inn i Nordland fylke og Tjeldsund kommune. Og ennå har man bare kjørt cirka 35 km av veistrekningen på 56 km mellom Kongsvik og kommunehuset på Tjeldøya.

Avstanden mellom Kongsvik og Harstad sentrum (torvet) er cirka 45 kilometer Fra Kongsvik til fylkes-/kommunegrensen i Hårberget er det 9 km langs E10. Fra nord- Hårvika til samme grense er det drøyt 1 kilometer Når man krysser grensen er man kommet inn i Harstad kommune og Troms fylke. Derfra til de første husene på Sandtorg er det cirka 1 km, og til Rødskjær industriområde er det cirka 2,5 kilometer Avstanden fra Kongsvik til Rødskjær, de nærmeste arbeidsplassene i Harstad kommune, er cirka. 15 kilometer

De fleste som er yrkesaktiv har sin arbeidsplass i Harstad. Noen på Rødskjær, men de fleste har sitt arbeid på strekningen Medkila/Kanebogen til sentrum.

Vil en sammenslåing av Skånland og Tjeldsund gi positive effekter

En sammenslåing mellom Skånland og Tjeldsund vil ikke gi en eneste positiv effekt i forhold til en sammenslåing med Harstad. Snarere tvert imot!

I statlig støtte til sammenslåing vil Harstad/Tjeldsund få 25 mill. kr i reformstøtte, og 20 mill. kr i inndelingsstøtte. En sammenslåing av Skånland/Tjeldsund vil gi 20 mill. kr i reformstøtte og 5 mill. kr i inndelingsstøtte. Det er en forskjell på 25 mill. kr i favør Harstad/Tjeldsund.

Det er også grunn til å tro at Tjeldsund, som en del av Harstad kommune vil kunne oppnå langt mer hva gjelder befolknings- og næringsutvikling enn det som kan oppnås i en liten, sårbar og fattig kommune, med minst 6 områder innafor sin grense som vil kjempe om begrensende økonomiske midler. Noe som vil være hverdagen for en ny kommune bestående av Skånland og Tjeldsund, hvor vi har Grovfjord, Sandstrand/Tovik, Evenskjer, Fjelldal, Ramsund, Kongsvik. I denne kampen er noen dømt til tapere. Jeg tror at den største taperen vil være Kongsvik og resten av hinnøysiden.

Kommunikasjon og samferdsel

Det er full enighet om at hinnøysiden ikke er en naturlig del av Tjeldsund kommune.

Man trenger kun å kikke på kartet for å få dette bekreftet. Tjeldsundet deler kommunen på en effektiv måte. Her ser man at hinnøysiden geografisk er direkte knyttet til Harstad kommune, med felles grense i nord og nordøst.

Uansett hva man gjør, må fylkesgrensen mellom Nordland og Troms flyttes, hva enten Tjeldsund og Skånland skal bli en felles kommune, eller hinnøysiden alene slås sammen med Harstad kommune. En fylkesgrense langs midten av Tjeldsundet som forankrer hinnøysiden av kommunen til Harstad er den enkleste prosessen å gjennomføre.

Tilhørighet

Harstad er dit vi alle drar for å handle; for å få kulturelle opplevelser; for å få utført alle typer gjøremål som er en del av vår hverdag. Eksempelvis å få fornyet førerkortet, for å gå på restaurant, på Kulturhuset, på kino, tannlege, sykehus m.v.

Tjeldsund kommunes eldreomsorg er bygget opp omkring omsorgssenteret på Fjelldal. Omsorgssenteret ligger forholdsvis godt plassert hva gjelder avstand for innbyggerne på Tjeldøya og fastlandet. For hinnøysiden kan man ikke si det samme. Kjøreavstanden mellom Kongsvik og omsorgssenteret er cirka 45 km for dem som har bil. Det er ingen offentlige transporttilbud mellom hinnøysiden og eldresenteret. En busstur fra Kongsvik til omsorgssenteret blir slik: Buss fra Kongsvik til Harstad (ingen korrespondanse med Ramsundbussen ved Tjeldsundbrua). Overnatting i Harstad pga. manglende samkjøring i ruteplanen. Buss fra Harstad (Ramsundbussen) neste dag. Holdeplass på Fjelldal. Gå et par km derfra til omsorgssenteret. Dette er realiteten for et eldre menneske uten bil og annen transportmulighet for å besøke sin ektefelle. Returen blir den samme, bare speilvendt, med overnatting i Harstad igjen. Alternativet er å leie drosje, med de kostnadene dette medfører.

Som en del av Harstad kommune vil hinnøysiden bli knyttet til Melvik hva gjelder eldreomsorg. Noe som ikke vil gi den type kommunikasjonsproblemer som er beskrevet ovenfor.

Er det noen tvil om hvilken løsning som er best for hinnøysiden av Tjeldsund kommune?