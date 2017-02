Kansellerer hurtigbåten

Troms fylkestrafikk melder på sin nettside at det er stor fare for at hurtigbåtavgangene kl 1300 fra Harstad og 1345 fra Tromsø blir innstilt pga været.

Det settes ikke opp busser.

- Avgangene kl 1615 fra Tromsø og 1700 fra Harstad forventes å gå som normalt, da været skal løye utover dagen. Vi beklager, skriver Troms fylkestrafikk.