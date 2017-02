Skrapte frontruta dårlig - fikk tilsnakk

Operasjonssentralen i Harstad melder at de torsdag morgen hadde trafikkontroll i øvre bydel.

- Noen frontruter som var dårlig skrapet ble påtalt. Ellers ingen anmerkninger, sier politiet.

Avhengig av hvor dårlig sikt det er gjennom bilrutene, kan du få alt fra tilsnakk til bot på flere tusen kroner og inndragelse av førerkortet.

Forskrift om bruk av kjøretøy presiserer i sin paragraf 1.3: "Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn i alle retninger, derunder påse at snø, is, dugg eller noen form for gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende".