Politiet i Harstad ber folk passe på når de går ut på vann, elver og bekker i distriktet.

- Flere har gått gjennom isen de siste dagene. Nylig var det en som gikk gjennom isen nær Narvik, der det bare var flaks at det gikk bra. Personen klarte å komme seg opp på egen hånd.

- Også i Vesterålen har vi registrert det samme, sier operasjonsleder Svein Tore Engen på Harstad politistasjon.

Statsskog melder jevnlig is- og snøforhold. De sier også at isen kan være usikker etter forrige mildværsperiode. I tillegg sier de at det på fjellet i Ofoten og Sør Troms er nysnø over hard skare.

- Disse forholdene har medført at reinen mange steder sliter med å finne mat, slik at folk som ferdes på fjellet, må vise spesielt hensyn til rein på beite.

Det harde og kompakte snø og skarelaget, under den siste nysnøen, medfører at det er viktig å tenke over og vurdere rasfaren i fjellet, særlig ved væromslag til mildvær med mye vind og evt. mersnø. I lavlandet har det siste mildværet medført at isen på en del lavereliggende vatn kan være usikker.