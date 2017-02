Det blir eksplosjoner, demonstrasjoner og "sårede" i havna

Kystjegerkommandoen (KJK) og NH-90 helikoptre fra 337-skvadronen øver sammen i neste uke.

Dette vil sette preg på kystsonen i området Harstad, Grytøya og Sandsøya. Spesielt stridsbåtene vil ha mye aktivitet.

Høyt press og lite søvn

– KJK gjennomfører sjefskurs for sjefselever om bord stridsbåt 90. De skal under høyt press og lite søvn løse komplekse og krevende situasjoner. Øvelsen er en del av et fire ukers sjefskurs som avslutning på to års utdanning. Elevene blir hele tiden målt og presset til det ytterste for å evaluere ferdigheter og lederegenskaper, heter det i en pressemelding fra KJK.

– Vi ser på evnen til å lede og motivere andre under svært krevende forhold og utsetter elevene for svært krevende situasjoner, sier sjef ved KJK, Klaus Johansen.

– Varsle barna

Øvelsen arrangeres av en liten spillstab som utarbeider scenario, oppdrag, situasjoner og koordinerer mellom de forskjellige aktørene, samt står for sikkerhet og varsling. Eksplosjoner, beskytninger, demonstrasjoner, sårede og improviserte sprengladninger er kun noe av det som elevene blir utsatt for. Gjerne samtidig.

– Det er viktig for KJK og sikkerheten at aktiviteten får skje mest mulig uforstyrret. Det er bare flott om harstadværingene får se oss og oppleve hva vi gjør, men hold behørig avstand. Når det er nødvendig vil det være sikkerhetspersonell tilstede som sørger for at varsling og informasjon. KJK ber også foreldre gi beskjed til sine barn at KJK holder øvelse, melder Klaus Johansen.