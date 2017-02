- Dette er så usammenhengende og kaotisk som det kan bli. Med tvang skal norgeskartet bli et lappeteppe av storregioner og småfylker, uten nye oppgaver, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Han mener forslaget til regionreform ikke gir mening.

- Jeg hadde større forventninger til regionreformen. Regjeringa og samarbeidspartiene har tenkt på et tall, og så har de sittet på et bakrom og lekt seg med fylkesgrensene i to år uten å klare å pusle sammen noe logisk eller gi regionene nye oppgaver.

Henriksen mener Høyre og FrP må være ærlige om hva de selv mener om nye regioner i nord.

- De ba fylkene om å ta "nabopraten", men fikk et svar de ikke likte. Så nå vil de bruke tvang uten å vite hva de vil. Det er ganske feigt.

Han peker på at prosessen i Nord-Norge legges opp annerledes enn resten av landet, der regjeringen visse kortene og blant annet vil ha en ny region med 1,2 millioner innbyggere.

- På Østlandet har regjeringa ingen problemer med å trekke grensene. Når de ikke klarer å bestemme seg skyver de igjen ansvaret over på fylkene i nord. Stortinget får et forslag som er uferdig og som det er vanskelig å diskutere skikkelig.

Han varsler at Ap vil gå kritisk til verks når saken behandles i Stortinget.

- Ap ønsker ikke tvangsbruken regjeringa har lagt seg på. Oppgavene burde vært avklart før man bestemmer struktur. Da hadde det vært enklere å få en reell samtale mellom fylkene.