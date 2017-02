Satte på sirenene

Brannvesenet i Harstad startet en utrykning like før klokken 10, men i løpet av et par minutter ble det klart at det var en unødig alarm.

– Det var meldt om røykutvikling fra en bolig, men så fikk vi melding om at årsaken var opptenning i en vedovn, opplyser 110-sentralen.

Dermed ble utrykningen avbrutt.