Dagens fylkeskommuner skal erstattes av nye og større regioner som skal kunne overta statlige oppgaver ut av hovedstaden.

- Høyre, Frp, Venstre og Krf er nå enige om en regionreform. For Nord-Norge sin del åpnes det for mer tid til å komme til enighet om én region, maksimalt to. Det vil derfor være en ny åpning for å samles i én felles region eller maksimalt to store regioner. Det vil være nødvendig for å kunne overta statlige oppgaver innenfor eksempelvis samferdsel, kultur og regional næringsutvikling, sier Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre.

- Arbeiderpartiet i nord klarte ikke å bli enig om noen former for regioninndeling. Nord-Norge får nå en mulighet til, legger han til.

I avtalen gis nå regjeringen i oppdrag å initiere en prosess som skal avklare hvorvidt det skal bli to store regioner, eller ett samlet Nord-Norge.

- Høyres stortingsrepresentanter i Nord-Norge vil fremover ha tett dialog med politikere og næringslivet i nord for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig for landsdelen, enten ett samlet Nord-Norge eller to store regioner og avklare hvor grensen skal gå. Ved samling til to regioner vil det være naturlig å følge de statlige institusjonenes organisering som i praksis betyr en grense ved Tysfjord. Nøyaktig hvordan denne grensen bør se ut, må være etter tett dialog med politikere og næringsliv i regionen. Dette vil danne grunnlag for hva våre partier på Stortinget lander på ved behandlingen i kommunalkomiteen etter påske.

Gudmundsen mener kritikken som har fremkommet fra fylkesrådslederen i Troms er urimelig, all den tid den i stor grad følger opp det hun selv har arbeidet for og som KS i Troms har støttet opp under.

- Det er ganske uforståelig at Myrseth mener dette er udemokratisk. Hun har jo selv ivret for større regioner, men ikke klart å komme til enighet ettersom samarbeidet mellom Ap-toppene i de tre nordligste fylkene virker å være på frysepunktet. Jeg registrerer at KS-Troms også har tatt til ordet for to store regioner i nord, og dette er et organ bestående av alle våre ordførere og mange sentrale folkevalgte i vår landsdel. Kritikken faller derfor på sin egen urimelighet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.