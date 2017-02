Vil ha harstadværinger med på bomprotest

Ons­dag skal kom­mu­ne­sty­ret i Tromsø be­hand­le bom­pen­ge­sa­ken, og nå vars­les det de­mon­stra­sjon.

Ste­fan Kusterle og Ahmed Aa­dan War­sa­me er ad­mi­nist­ra­to­rer for Face­bookgrup­pa «Nei til bom­pen­ger i Tromsø/Troms», som ­­man­dag for­mid­dag hadde nes­ten 5.500 med­lem­mer. De star­tet opp for en ukes tid si­den en underskrifts­kam­pan­je for å få til fol­ke­av­stem­ning om bom­pen­ge­inn­fø­rin­gen.

Se hele demonstrasjonen her Serverte dikt og appeller da 200-300 personer møtte opp for å demonstrere mot høyere bompengeavgifter i Harstad.

Til ht.no sier Aa­dan War­sa­me, som også er re­pre­sen­tant for Kyst­par­ti­et i Tromsø, at han ønsker at flest mulig harstadværinger og andre fra sørfylket tar turen til Tromsø.

- Dette er en protest mot bompenger i Troms, også Harstad, sier han.

Mobiliserer

Gruppen mo­bi­li­se­rer til de­mon­stra­sjon uten­for råd­hu­set i Tromsø - på Er­ling Bang­sunds plass - klok­ka 17.00 ons­dag.

– Når man ser hvor mye det­te skal kos­te kont­ra hva man får igjen, så er det ikke rart at en­ga­sje­men­tet rundt den­ne sa­ken er så stort som det er. Vi fø­ler at det­te er rett tids­punkt for å mo­bi­li­se­re til en de­mon­stra­sjon uten­for in­ter­nett. Det er fort gjort å skri­ve noe på in­ter­nett, men hvis det skal få skik­ke­lig slag­kraft, må folk også pro­tes­te­re uten­for døra, sier Kusterle.

– Hvor man­ge ser dere for dere at duk­ker opp?

– Vi hå­per jo selv­sagt at det kom­mer man­ge. Man har jo sett and­re lig­nen­de de­mon­stra­sjo­ner rundt i lan­det hvor vel­dig få har stilt opp.

Un­der­skrifts­kam­pan­jen de­res har fått like over 4.700 un­der­skrif­ter, mens må­let var «bare» 300. Kusterle sier kom­mu­nen har vært i kon­takt med ham og vil vur­de­re å be­hand­le un­der­skrifts­kam­pan­jen po­li­tisk.

– De har vært i kon­takt og sier de har re­gist­rert at det har kom­met man­ge un­der­skrif­ter. De har ikke lovet noe, men sa at sa­ken kun­ne kom­me opp til be­hand­ling i kom­mu­ne­sty­re­mø­tet i mars.

- Feil­slått po­li­tikk

War­sa­me, som også er re­pre­sen­tant for Kyst­par­ti­et i Tromsø, job­ber nå med å få på plass folk til å hol­de ap­pel­ler.

– Det er vik­tig for oss å un­der­stre­ke at det­te ikke hand­ler om par­ti­po­li­tikk. Man­ge opp­le­ver bompengepro­tes­ten som en «Frpgreie», men det hand­ler ikke om det. Po­li­ti­ker­ne har ikke tatt noe hen­syn til de sva­kes­te blant oss, og det er de som vil bli har­dest ram­met av bom­pen­ge­inn­fø­rin­gen. Man­ge fø­ler også at det ikke spil­ler noen rol­le om de de­mon­stre­rer el­ler ikke, men det be­tyr selv­sagt alt, sier War­sa­me.