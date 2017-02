– Can you hear me? Yes – we can!

Dette skriver Kjetil Nilsen i artikkelen som er publisert på hjemmesidene til UiT Harstad denne uke.

– Vi har hatt et etablert faglig samarbeid med Bradford College i noen år – mest om praksis. Nå hadde vi lyst til å prøve nytt, sier Margrethe Amalie Tresselt, førstelektor ved barnevernspedagogutdanningen, UiT i Harstad.

– “Internastional Safeguarding Project” har vi døpt dette samarbeidsprosjektet. Ideen er at de engelske studentene og våre studenter skal samarbeide om læring og forståelse av sosialt arbeid. Deler av fagplanene i England og Norge er like, og det er spennende å kunne belyse dem fra de to landenes perspektiver.

– Vi ser for oss å videreføre samarbeidet i årene som kommer med å ta opp ulike tema. I denne første runden valgte vi tema tvangsekteskap – aktuelt, og omtalt i medier i begge land. Basert på et medieoppslag her i Norge, laget vi et felles case som studentene fikk i oppgave å jobbe ut fra, sier Tresselt.

Studentene begynte å forberede seg på temaet – og de språklige utfordringene – i midten av januar, opplyser hun. Deretter opprettet studentene kontakt med hverandre gruppevis, på tvers av landegrensene. Kommunikasjonen dem imellom skjedde via Skype, facetime, Facebook og e-post.

– Så la vi til rette for et «Big meeting» via Skype, der alle gruppene møttes samlet, og presenterte for hverandre det de hadde lært om for eksempel om registrert omfang av tvangsgifte og strafferamme. Jeg er imponert over studentene – både hva de faglig kom opp med, og hvor godt de klarte seg språklig. Språket er jo utfordrende, så de måtte ut av komfortsonen, men det gikk bra, sier Tresselt.