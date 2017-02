Viktig hvor du bor

Ibestad kommune Ibestad kommune har ledig tre stillinger som brannkonstabler ved brannstasjon i Hamnvik.

Stillingsstørrelse 1,01 %. Søkere må være bosatt mellom Kalvegarden og Bolla.

Dette står det å lese i stillingsbeskrivelsen som i disse tider er lyst ut av Harstad kommune. Dette er en ikke en pendlerjobb. Kravet er at en er bosatt mellom Kalvegarden og Bolla.

Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel vil foretrekkes, men er ikke et krav for ansettelse. Kompetanse bygges gjennom øvelser lokalt, i kombinasjon med kursing i regi av Harstad Brann og Redning.

Søker bør inneha førerkort klasse B, og kode 160 (utrykningsførerbevis) er en fordel, er også viktig med tanke på jobben som brannkonstabler ved brannstasjonen i Hamnvik.