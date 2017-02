Rassikringskonferanse i mars

– Konferansen er viktig for å sette utfordringene med ras og rasfare i landet på dagsorden og er dermed en viktig del av vårt arbeid opp imot nasjonal transportplan 2018-2029, der ramme for nasjonalt rassikringsprogram for riks- og fylkesvei bestemmes av Stortinget i juni. Kravet fra Troms og de øvrige fylkeskommunene som samarbeider i nasjonal rassikringsgruppe er at det årlig avsettes minimum 2 milliarder til rassikring på riks og fylkesveinettet i NTP-perioden, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Det foreløpige programmet er klart, og rommer en rekke spennende foredrag fra blant annet samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, NVE, Universitetssykehuset i Nord-Norge, næringsrepresentanter og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Det blir også tid for debatt. Deltakelse på konferansen er gratis, men reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker. Her kan man melde deg på konferansen, påmeldingsfrist er fredag 24. februar om formiddagen, opplyser Prestbakmo.

Nasjonal skredsikingsgruppe består av sentrale fylkestingsrepresentant fra ni fylker – Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Oppland. Nasjonal rassikringsgruppe ble oppretta i 2001.

Mandatet til gruppa er å sette rassikring på den politiske dagsorden og arbeide for å øke rammene til rassikring på vei. Ambisjonen er at det offentlige veinettet skal være sikret mot ras innen 2030.