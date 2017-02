Finansiering av Harstadpakken

Fylkestinget er positiv til at Harstadpakken fullfinansieres og vedtar i tråd med det nevnte brevet at Troms fylkeskommune bidrar med 40 millioner kroneri tillegg til at økte mva-kompensasjon for økte prosjektkostnader i Harstadpakken tilbakeføres til prosjektet, kan vi lese av innstillingen fra fylkestådet til fylkestinget.

Fylkestinget samles til møte i Tromsø tirsdag 21. februar. Der står blant annet tilleggfinansiering av Harstadpakken på dagsorden.

Troms fylkesting godkjenner økt garantiansvar fra 395 mill. kr. til 663 mil. kr. for låneopptak i Harstadpakken.

ylkesrådet mener at det er viktig at Harstadpakken fullføres i så stor grad som mulig. Det er fortsatt de overordnede samfunnsmålene for Konseptvalgutredning Harstad (2011) som bør være styrende i valgsituasjonen.

For å få dette til, må det gis tilslutning til ny finansieringsplan for Harstadpakken.

Fylkesrådet har ingen klare formeninger om hva som er akseptabelt bompengenivå for harstadværinger. Dette vurderes bedre av kommunestyret i Harstad. Det viktige er å gi støtte til at den økte bompengeinntekten går til å dekke helt nødvendig infrastruktur for fremtidens Harstad. Derfor bør ikke Fylkestingets vedtak i denne saken være begrensende for Kommunestyret i Harstad. Det er derfor av mindre betydning for fylkeskommunen om det blir 16 eller 17 kroner, skriver fylkesråden i saksutdedningen.

Det er også verdt å nevne at det nå kommer nye nasjonale retningslinjer for AUTOPASS-rabatt, som hever rabatten til et felles nasjonalt nivå på 20 %. Det betyr at første del av takstøkningen i Harstad vil dekke opp for den økte rabatten.

Fylkesrådet mener at det vil være helt uakseptabelt om kollektivtiltakene i Harstadpakken ikke gjennomføres, slik noen har tatt til orde for.

Fylkeskommunen har ledet forberedelsene til et helt nytt linje- og ruteopplegg i Harstad. Det vil bli flere avganger og økte muligheter for å reise med buss mellom bydelene. I tillegg kommer det sanntidssystem og 2 nye billettautomater til Harstad. Det aller meste av dette skal settes i drift fra 2. oktober (når Sama kryssområde er ferdig).

Takstvedtaket fattes endelig av Vegdirektoratet, trolig en gang etter Stortingsvalget i høst, kan en lese av saksdokumentene som skal opp til behandling i Troms fylkesting tirsdag 21. februar.