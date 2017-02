Søket er allerede i gang

– De sjekker sjøområdet rundt Harstad og så nær de kommer fjæra, forteller Anders Kittelsaa, leder for Harstad røde kors hjelpekorps, som har tatt initiativ til et søk etter savnede Henrik.

Henrik Igeland har vært savnet siden slutten av januar.

Engasjement

Kittelsaa forteller om et stort engasjement for å finne den savnede.

– Jeg har vært i kontakt med Norsk Folkehjelp, som bruker sin båt og sjekker i fjæra rundt og rundt øyer i området søndag. De har en mindre båt enn redningsselskapet og kommer lenger inn mot fjæra.

Oppfordrer flest mulig til å lete etter savnede Henrik søndag Men det skjer på eget ansvar, og politiet skal kontaktes ved eventuelt funn.

– Så stiller vi med folk til strandsøk, sier han.

I tillegg til alle disse, stiller også menigmann opp.

– Jeg er imponert over engasjementet som er der ute for å finne Henrik. Det er ganske fantastisk, sier Kittelsaa. – Flere sier at de ser etter Henrik når de går turer.

Facebook

Det er opprettet ei facebookgruppe - «Søk etter Henrik Benjamin Igeland» - der mange er medlemmer.

– Sist jeg så var det 200 medlemmer i gruppa. Vi ønsker at de som søker søndag skriver inn hvor de har gått. Dermed får vi oversikt over hvor stort område det er søkt i, sier hjelpkorpslederen.

De som ønsker å være med på søket bes om å møte opp ved Røde kors-huset søndag klokken 9. Disse blir fordelt på strekningen fra Trondenes til Gressholman.

Overfor Harstad Tidende lørdag understreket Kittelsaa at de ikke har noen forsikring som dekker frivillige som deltar. Han oppfordrer derfor alle til å være forsiktige i fjæra. Like viktig er dette:

– Hvis noen finner den savnede er det politiet som skal ha beskjed på 02800. Og man skal ikke røre noe, sa han.