- Nekter å høre på oss foreldre

Foreldrene har i flere år jobbet for at busstoppet ved bensinstasjonen skal fjernes. De har full støtte fra skolen. Busselskap og fylke sier nei.

Ifølge foreldrene har skolebussene i Sørvik tre valg. Bussene kan enten stå ved skolen, ved en bensinstasjon og på en bussholdeplass. I forbindelse med skolekjøringen om morgen og ettermiddag velges busslommen ved bensinstasjonen. Resulatet er, ifølge foreldrene, at bussen blir stående å hindre sikten i et trafikkryss.

Nestleder i FAU, Anita Andreassen, sier de er fortvilet over ikke å nå fram hos de ansvarlige.

– Bussen står midt i et kryss. Vi frykter at en barn skal bli påkjørt av en bil i det ungen skal krysse veien, mens bussen hindrer sikten. Det er uforståelig for oss at ikke busselskapet ser dette, sier hun.

Fau-nestlederen sier det er bevilget penger til utbedring av bussforholdene ved skolen, men foreldrene vil likevel ha bort busstoppet ved bensinstasjonen.

– Vi frykter bussene likevel vil stå i krysset, og derfor må det vekk, sier hun.

60-sone

De har skrevet brev til Boreal Transport Nord, Troms Fylke og Troms fylkestrafikk.

– Vi har også vært i møte med dem, uten å få gehør. Skal det gå liv før de skjønner alvoret, spør hun.

Det er stor trafikk langs fylkesveien som går mot Kvæfjord. Hver morgen er det 114 skoleelever som skal til Sørvik skole og rundt 15 barn kjøres til barnehagen.

– Det er 60-sone på strekningen, og bilene kommer fort. I tillegg har vi merket økt tungtrafikk etter at bomstasjonene kom. Sjåførene plotter inn på kartet i bilen raskeste rute uten bompenger, sier hun.

I 2010 ble det etablert en ny bussholdeplass med plass til flere busser. Prislappen den gangen var én million kroner. Den gangen sa busselskapet til Harstad Tidende at endelig kunne bussen stå parkert trygt og sikkert.

– Jeg skjønner ikke hvorfor selskapet ikke bruker denne plassen. Har de laget en bussholdeplass i bygda som ikke skal brukes for bygdefolket, mens kun for flybussen. Her står bussen ikke i veien, og det er lys og leskur for passasjerene. Det er merkelig at bussene heller velger å stå til hinder for både unger og øvrige trafikk, enn å kjøre noen meter ekstra, sier hun.

Farlig skolevei

Andreassen sier at ved bensinstasjonen er det ikke gatelys.

– Jeg mener at bussens plassering gør at vi har kommunens farligste skolevei. Dette kan ikke vi foreldre godta, slår hun fast.

I et brev fra fylket har Andreassen fått vite at de må vente mange år før det blir endringer.

– I brevet sto det det ville gå mellom fire og 15 år før det ble gjort endringer. Så lenge kan vi ikke vente, bare så det er klart, sier hun.

Avdelingsleder i Boreal Nord, Nils-Arne Nilsen, avviser at busstoppet er et problem.

Han viser til at det kun er én buss som står der i svært kort tid om morgenen.

– Bussen står ved bensinstasjonen i kun 3–4 minutter for å regulere rutetiden. Øvrige busser bruker ikke denne plassen. Jeg kan ikke uttale meg om bussen hindrer sikt i krysset, sier han.

Ifølge Nilsen står bussen ved bensinstasjonen på grunn av plassmangel ved skolen.

– Én buss flytter seg fra skolen til denne bussholdeplassen. Vi mener dette er den mest smidig og enklest for våre sjåfører, sier han.

Kutte i rutetiden

Nilsen mener en løsning kan være at Troms fylkestrafikk kutter i rutetabellen slik at bussen slipper å vente disse minuttene.

– Da kan bussen kjøre direkte mot Harstad.

Foreldrene mener alle bussene, ikke bare flybussen, kan bruke bussholdeplassen ved riksveien, det støtter ikke Nilsen.

– Busstoppet ved bensinstasjonen er riktig plassert i forhold til trafikkmønsteret, sier han.

Prosjektleder Geir Bye i Troms fylkeskommune sier det har vært en lang prosess rundt skolebussene i Sørvik.

– Det er ikke enkelt å lage en god løsning i det aktuelle krysset. Vi har vurdert alle arguement, og er kommet til at den beste løsningen er slik den er i dag.

Bye mener arbeidshverdagen for sjåførene vil bli for anstrengende hvis de skal kjøre en ekstrarunde for å parkere på bussholdeplassen ved riksveien.

– Bussen må ut på riksveien for å komme seg plass i bussholdeplassen. I tillegg må elevene gå mye lenger for å komme seg på bussen, sier Bye.

Rundkjøring ved skolen

Han mener foreldrene ikke kan forvente de store endringene før Hålogålandsveien blir ferdig.

– Først da vil det være mulig å bygge en trafikkløsning som alle vil være fornøyd med, sier han.

Ifølge Bye har de spilt inn muligheten for å senke fartsgrensen og bygge fartsdumper.

– En god løsning kan også være å lage en rundkjøring ved skolen der bussen kan stå å regulere rutetiden, men da må ikke bussene hindres av personbiler som kjører elevene, sier Bye.

Troms fylkestrafikk, som har ansvaret for rutetabellene, ville ikke kommentere denne saken.