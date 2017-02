Politiet meldte på Twitter natt til lørdag at en person hadde drevet med vikkmannskjøring på Stangnes.

– Personen forsøkte å unndra seg kontroll, og førerkortet er beslaglagt, skriver politiet videre.

Stetindtunnellen (RV827): Politiet melder på Twitter at det har gått et isras på riksveg 827 på Kjøpsviksiden av Stetindtunnellen. Raset dekte hele veibanen, og vegtrafikksentralen sendte ut entrepenør. I morgentimene lørdag meldte politiet i ny melding at riksvegen var ryddet og åpnet for trafikk.

Frøskeland: Politiet meldte fredag kveld om en bil som hadde kjørt av vegen ved Frøskeland i Sortland kommune.