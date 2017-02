Et polart lavtrykk på vei inn i nord har ført med seg snø helt ned til havnivå. Dette ser ut til å gi økt risiko for flakskred, og skredfaren øker trolig til 3 - betydelig - i flere deler av Nord-Norge fredag og lørdag, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Faregrad 3 betyr at det generelt er ustabile forhold i fjellet. Om man skal ferdes i bratt terreng krever det at man har erfaring i å bedømme skredfare, og at man må vise høy aktsomhet i nærheten av terreng brattere en 30 grader.

I helga blir det kaldere, og vind med kulings styrke i fjellet. Sterk vind og nysnø danner ferske flak av fokksnø som kan danne snøskred. De som planlegger tur i bratt terreng må ta hensyn til dette. I skredskolen på Varsom.no kan man lære mer om hvordan man kjenner igjen fokksnø, og tar trygge veivalg i skredfarlig terreng.

– Det er vanskelig å si helt sikkert hvor nedbøren treffer land når vi har polare lavtrykk, forteller vaktleder ved skredvarslingen Espen Nordahl. i

– Nå ser det ut til at sørlige Troms og Nordland, unntatt Lofoten og Vesterålen vil merke nedbøren mest, og der legger skredfaren seg på faregrad 3 – betydelig,sier han.

Skredvarslingstjenesten Varsom.no publiserer daglige varsel for de fleste fjellområder i Norge, og Nordahl oppfordrer alle som skal på tur i de kommende dagene til å sjekke varselet før de drar ut.