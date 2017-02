Mer treffsikker bostøtteordning

Samtidig blir det en enklere ordning for søkerne.

Bostøtte skal bidra til å sikre dem som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Fram til årsskiftet har bostøtten blitt beregnet med inntektstall fra siste skatteoppgjør, opplyser Husbanken i en pressemelding denne uke,

Fra 2017 bruker Husbanken i stedet inntektsopplysningene som arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn hver måned til Skatteetaten. I dag sender Husbanken for første gang ut bostøttevedtak som er fattet etter det nye regelverket.

- Bostøtten treffer bedre når vi bruker inntekten søkerne faktisk har i de månedene de søker støtte for, i stedet for å bruke 1-2 år gamle inntektsopplysninger, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken. – Nå vil søkerne få bostøtte når de faktisk trenger det.

Unngår belastende krav om tilbakebetaling

Tidligere måtte søkere aktivt melde fra dersom de fikk inntekter over en gitt grense.

Det slipper de nå. Når bostøtten beregnes med faktisk inntekt, fanger Husbanken opp inntektsendringer straks og gir avslag når inntekten er for høy.

Etterkontroller har vist at mange søkere ikke melder fra om endringer i inntektene, og mange har derfor fått krav om å tilbakebetale bostøtten de har mottatt.

- I fjor høst krevde vi tilbake 197 millioner kroner i for mye utbetalt bostøtte for 2015 fra 8 700 husstander. For mange av dem som fortsatt har svak økonomi er dette en stor belastning. Omfanget av krav om tilbakebetaling kommer til å bli kraftig redusert med det nye regelverket, sier Øistensen.

Enklere for søkerne

Husbanken har gjort det enkelt for søkere som har variabel inntekt.

Får søker avslag på grunn av for høy inntekt en måned, blir søknaden automatisk overført til neste måned. Dersom søker får avslag tre måneder på rad, må det søkes på nytt.

- Det blir enklere å søke når inntektsendringer bostøttemottakerne tidligere selv måtte melde fra om fanges opp automatisk. Dette innebærer en betydelig forenkling for brukerne, slår Øistensen fast.

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned, utbetalingsdato er den 20. måneden etter, opplyser Husbanken denne uke.