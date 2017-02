Hurtigruten kritisk

Hurtigruten mener lagmannsrettens avgjørelse forteller at de har fått fullt medhold i at havna holdt tilbake opplysningen om at de i november økte prisene med over 40 prosent for Hurtigruten, skriver Avisa Nordland denne uke.

- Økningen kom til tross for at Bodø Havn KF senest i mai ble dømt i tingretten til å tilbakebetale millionbeløp for urimelige høye og vilkårlige priser, bemerker Stein Lillebo i Hurtigruten.

Hurtigruten konstaterer at rettsdokumentene viser videre til at Bodø havn nå har erkjent at de skulle ha gitt opplysningene til lagmannsretten i januar og Hurtigruten under saken.

- Og retten har i dag besluttet å gjenåpne saken, for å kunne behandle opplysningene havna har holdt skjult. Vi har lenge vært sterkt kritisk til måten Bodø havn opptrer på, men de har langt på vei ødelagt den siste rest av tillit etter det som nå har skjedd, sier Lillebo.

Skal mye til Lagmannsretten skriver i sin avgjørelse at det skal mye til før en sak reassumeres. Og Bodø Havn har motsatt seg en slik gjenåpning. Retten viser til at terskelen da er høy for å sette til side motpartens protest. Kravet for en reassumering er at de nye opplysningene, umiddelbart og med stor tyngde, peker mot en bestemt løsning av konflikten.

- Bodø havn KF har bevisst holdt viktige opplysninger i rettssaken skjult for retten, mener Stein Lillebo i Hurtigruten, melder Avisa Nordland denne uke.

Bakgrunnen er det Hurtigruten mener er ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø havn tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn, noe Hurtigruten liker dårlig all den tid skipene bare ligger til kai fire timer i døgnet, skriver NRK Nordland torsdag.