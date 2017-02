Her er det siste bildet av Henrik

Familien til Henrik Benjamin Igeland (23) som ble meldt savnet 26. januar, håper på nye søk etter sønnen.

23-åringen ble sist sett ved Tjeldsundbrua torsdag 26. januar mellom klokken 11 og 1330. En stor leteaksjon ble igangsatt med letemannskaper, droner, kystvakt og hunder. Til familiens store sorg ble Henrik ikke funnet.

– Sorgen er innimellom nesten uutholdelig, skrev Henriks far, Roy Igeland, på sin facebookside onsdag.

– Det er så grusomt trist og unødvendig at Henrik plutselig ikke så annen utvei enn å forlate oss for godt.

– Jeg var så sikker på at alt nå skulle ordne seg for lillegutten min.

Spasertur i fjæra

Videre skrev han:

– Jeg håper så sterkt at Henrik blir funnet og at vi får en grav å gå til. Derfor tar jeg sjansen på å spørre dere i nærområdet (Tjeldsund, Evenes, Skånland, Harstad, Ibestad, Senja osv) om en siste ting:

Jeg har fått forklart fra politiet at i noen tilfeller kan det gå to uker før et menneske som har druknet flyter opp. Nå har det gått tre uker.

– All søking stoppet noen få dager etter den 26 januar, men jeg lurer på om dere som bor her i området kan legge spaserturen til helga langs fjæra der dere bor.

Mistet datteren

Til Harstad Tidende forteller Roy Igeland om en voldsom respons på facebook.

– Vi i familien er utrolig takknemlige for all omtanke. Utrolig mange har engasjert seg og svært mange vil lete aktivt i sine nærområder

– Ei mor i Tromsø tok kontakt fordi hun hadde mistet datteren på samme måte i 2004, sier Igeland.

Datteren hadde hoppet fra Tromsøbrua i 2004, og ble funnet nesten 3 måneder senere på Stakkevollen utenfor Tromsø

– Jeg håper Henrik også blir funnet, kanskje nordover mot Grytøy og Sandsøy, sier Igeland.

Grunnen til antakelsen er at været dagene etter at Henrik forsvant var vindfullt. Bøyer som kystvakten la i sjøen drev raskt nordover.

Søker på fjære sjø

Blant de som engasjerer seg i et nytt søk etter Henrik Igeland er Harstad Røde Kors hjelpekorps.

Korpsleder Anders Kittelsaa forteller at initiativet kom fra medlemmene.

– Det var ett av våre medlemmer som gjorde meg oppmerksom på det Roy Igeland hadde lagt ut på facebook.

Han koordinerer innsats fra flere og regner med å ha mannskaper fra egne rekker, Norsk folkehjelp og Skånland røde kors hjelpekorps i gang. Et søk på søndag har sine helt spesielle fordeler.

– Midt på dagen søndag er det fjære sjø, sier Kittelsaa.

Eksakt hvor det skal søkes, og hvor mange som blir med på søket, blir ikke avklart før fredag.