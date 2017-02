Harstad-ulykken slås stort opp i The Sun

Storbritannias største avis, The Sun, bruker mye plass på å beskrive båtulykken i Harstad havn. Under overskriften «Eleven British tourists in hospital after sightseeing boat crashes into Norway sea fountain at high speed”, intervjuer de NRK-journalist Nils Mehren og redaktør Frank R. Roksøy i Harstad Tidende.

Også nyhetsbyråene Ap og Reuters er på saken.

Rib kolliderte ved Selsbanes Seil - 22 personer er fraktet til sykehuset Klokka 17.00 melder pressevakta på UNN at en mann i slutten av 40-årene, og en mann i midten av 50-årene er alvorlig skadet, men stabil.

The Sun skriver blant annet:

- Gruppen av turister ble kastet i sjøen "som dukker" i kollisjonen, ifølge norske medier.

- Turistene havnet i det iskalde arktiske vannet, men frøs ikke ihjel da et annet fartøy klarte å plukke dem opp innen få minutter.