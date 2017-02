UNN protesterer mot hjertesenter i Nordland

Videostrømmen er fra NRK.

Onsdag ble det klart at Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF, foreslår at et PCI-tilbud opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø.i Helse Nord.

Det opplyses i en pressemelding fra Helse Nord RHF. Saken skal behandles i styret i Helse Nord RHF 22. februar.

Miljøet i Tromsø er sterk kritisk til dette.

- VI er helt uenige i denne avgjørelsen, sier Mats Gilbert om beslutningen.

- Hvis forslaget blir vedtatt, vil det svekke hjertetilbudet i landsdelen. Dette er ikke en lokaliseringskamp, men en sak for hjertepasienter i landsdelen. Vi må få utarbeidet en plan for hjertebehandling i løpet av de neste årene, sa Gilbert på pressekonferansen.

Fagmiljøene tilknyttet UNN Tromsø mener at det bør heller prioriteres å utdanne ambulansepersonell i distriktene til å gi trombolysebehandling.

Geografisk

Ifølge pressemeldingen fra Helse Nord er det påvist geografiske forskjeller i Helse Nord i hvilken behandling pasienter får tilbud om ved hjerteinfarkt. For å sikre at flere pasienter får optimal behandling, har Helse Nord RHF utredet om det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

Store forskjeller

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med. Etter en grundig vurdering av hva som vil være best for våre pasienter, mener jeg et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø vil være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Vorland opplyser videre at hele pasientforløpet skal bli bedre - fra pasientenes første medisinske kontakt til endelig behandling.

Det foreslås å opprette PCI-tilbudet i Bodø som et samarbeid mellom UNN og Nordlandssykehuset. En såkalt senter-satellitt-modell er i tråd med ønskene fra både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, ifølge pressemeldingen.

Tilbudene i Tromsø og Bodø skal drives som ett fagmiljø, noe som ifølge pressemeldingen vil gi faglig kvalitet og lik praksis i regionen.

Komme styrket ut

– Ved to PCI-tilbud i Helse Nord vil fagmiljøet bli større og komme styrket ut. Totalt vil det bli flere spesialister, og vi skal sikre forskning og at kompetansen videreutvikles. Hver spesialist vil med en slik organisering få utføre mer enn nok PCI-prosedyrer og få god faglig utvikling, sier administrerende direktør.

Ved oppbyggingen av tilbudet i Bodø vil spesialistene ved UNN i Tromsø ha en sentral rolle. Dersom styret vedtar å opprette tilbudet, håper Vorland å få til en avtale om ambulering. Det betyr at spesialistene vil jobbe både i Tromsø og i Bodø.