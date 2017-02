Rib kjørte i Selsbanes Seil - 22 personer er fraktet til sykehuset

Politiet i Harstad fikk klokka 15.05 torsdag melding om at en båt hadde kjørt inn i fontenen Selsbanes Seil i Harstad havn. Alle nødetatene rykket ut, inkludert et ambulansehelikopter.

- Det er gjort rede for samtlige involverte. 11 personer var om bord i båten som traff installasjonen, av disse skal to være hardt skadd. 22 personer er fraktet til sykehuset for oppfølging, melder politiet klokka 15.55.

Klokka 17.00 melder pressevakta på UNN at en mann i slutten av 40-årene, og en mann i midten av 50-årene er alvorlig skadet, men stabil. Ytterligere én har moderate skader, og ni er lettere skadet. Ti er uskadet.

Engelske turister

Alle som var i rib-en var engelske turister. De var kommet til Harstad med reiseselskapet Inghams for å oppleve Nordre Nordland og Sør-Troms.

En tipser sier til ht.no at han hørte et kraftig smell. Flere vitner ht.no har snakket med, så flere personer i sjøen.

Det er flere skadde, sa vår reporter på stedet i ettermiddag.

Rundt 20 til sykehus

- Da begge rib-ene kom til kaia etter ulykken, ble de møtt av ambulansepersonell som tok imot de hardest skadde først. Én av passasjerene måtte legges på båre og ble fraktet til sykehuset. De andre klarte å gå, men flere haltet og mange var forslått.

Det skal ha vært rundt 12 personer i båten som krasjet. En annen rib med samme antall var også med i følget.

Alle de vel 20 båtpassasjerene skal være fraktet til sykehuset for behandling, sjekk og oppfølging.

Gunnar Berg bor i området, og var vitne til ulykken fra stua si. Han satt og så på TV da han oppdaget to båter komme inn mot havna i voldsom fart, skriver VG.

– Jeg hørte et voldsomt smell. Den ene ribben hadde kjørt inn i et Selbanes Seil og flere mennesker havnet i vannet. De fleste så ut til å ha redningsvest, sier Berg til VG.