Hedret for caravanarbeid

Denne utmerkelsen henger høyt, men innsatsen for å få en oppegående Internett-side, har gjort Kampen fortjent til utmerkelsen. Kampet startet sin gjerning med Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Harstads hjemmeside i 2012. En tålmodig og målrettet innsats har gjort at klubbens hjemmeside er en av få hjemmesider i organisasjonen som fungerer i dag.

– Rita har æren for at hjemmesiden vår var den første i vår organisasjon som fungerte, sa leder for ordenskollegiet Valter Oppheim.

Han overrakte medaljen sammen med medlem av rådet, Tore Nergård. Under årsmøtet ble for øvrig Harald-Arne Karlsen gjenvalgt som leder for to år. Rita Kampen ble valgt til sekretær for to år. Siv J. Frantzen ble valgt til styremedlem for to år,

Styret består ellers av Bent Kampen (nestleder) og Paul Erik Markussen (kasserer).