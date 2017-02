Eierne av båtene har tilknytning til politiet

- Alle de 11 personene som befant seg om bord i båten som traff installasjonen er innlagt på sykehuset. Ingen skal være livstruende skadd, melder politiet klokka 18.50 torsdag.

De 10 passasjerene i den andre båten blir ivaretatt av kommunens psykososiale kriseteam. Britiske myndigheter er varslet om hendelsen.

Politiet jobber fortsatt med å avdekke hva som har skjedd. Det er gjennomført avhør av flere involverte og vitner. Statens havarikommisjon er varslet om hendelsen.

- Politiet i Harstad forestår den umiddelbare etterforskningen, mens den videre etterforskningen vil bli ledet av politi fra en annen region av politidistriktet. Årsaken til dette er at to personer med tilknytning til politiet i Harstad eier firmaet som er involvert i ulykken. Den ene er ansatt i politiet og den andre er tidligere ansatt. Ingen av disse var med i ulykkesbåten, men var vitne til ulykken. De to har tidligere søkt om, og fått tillatelse til å ha dette som en bigeskjeft ved siden av sin stilling i politiet.