– Lær mer om skredfare

Det er oppfordringen fra Jan Arild Hansen ved snøskredvarslingen i NVE.

– Sjekk varselet

– Toppturer og bratt skikjøring er blitt like vanlig som en skitur i marka, og stadig flere nordmenn oppsøker skredterreng. Men husker du å sjekke snøskredvarslet på varsom.no før du legger på tur, og hvordan er kunnskapen om snøskredfare? Snøskredvarselet på varsom.no er i sin femte sesong, og vi registrerer at stadig flere benytter seg av varsom i turplanleggingen. Vår erfaring er at folk er blitt mer bevisst på snøskredfare og handler ut ifra de skredfarevurderingene som gis i varselet, sier Hansen.

– Men vi kan aldri slå oss til ro, og målet er at ingen liv går tapt i snøskred. Veien mot målet er økt kunnskap og gode holdninger om man velger ferdsel i bratt terreng.

Snøskredskolen

På varsom.no kan du finne snøskredskolen hvor mye kunnskap om snøskred er samlet.

– På tur i skredterreng må du alltid ha med deg spade, søkestang og sender/mottaker. I snøskredskolen kan du lære hvordan bruke sender/mottaker, og hva du kan gjøre om en skredulykke skulle inntreffe. Det er de første 15 minuttene etter at noen har blitt tatt av skred som er kritiske, og sannsynligheten til å bli funnet i livet synker dramatisk etter dette, sier Jan Arild Hansen.

Varsel på varsom

Sannsynlighet for å løse ut skred i bratt terreng er avhengig av en rekke faktorer. Faregradskalaen beskriver sannsynligheten for snøskred over et større område.

– Som bruker er det viktig at du forstår hva de ulike nivåene i faregradskalen innebærer av sannsynlighet for skredutløsning. For eksempel krever ferdsel i skredterreng under moderat skredfare (faregrad 2) god kunnskap om å trygge veivalg, hvor det i enkelte heng er lett å løse ut et skred som kan begrave en skiløper. De fleste ulykker skjer på faregrad 2- moderat og 3-betydelig. Man kan ikke ta gode vurderinger i skredterreng uten å kjenne til hva som gjør at et skred kan løsne. Skredproblemet er avgjørende for skredfaregraden. Skiløpere søker den fineste snøen for å sette sine spor. Men det er gjerne også i leområder hvor vinden legger den flotte puddersnøen, og hvor man også finner lagdelt snø med potensielt svake lag.