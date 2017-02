Villmannskjøring stoppet

Det er biler av typen Audi, Mercedes og Porche som er stanset etter melding om svært uaktsom kjøring.

– Det var tre biler med nederlendere og belgiere som ble stoppet, sier operasjonsleder Rolf Jensen hos politiet.

Han forteller at bilene er med i et eller annen slags løp.

– Det er organisert, men hvorfor de gjør det tør jeg ikke si.

Blant bilene som er med i løpet er en Lamborghini Huracan LP 610-4, som ifølge Expressen.se inntil nylig var eid av den kjente svenske freestyle-alpinisten Jon Olsson.

Etaten har i løpet av dagen fått rundt 20 telefoner fra bilister som opplevde villmannskjøingen.

– De rapporterte om forbikjøring i tunnel og i svinger. En meldte om at de holdt svært høy hastighet.

Ifølge tips til Harstad Tidende gikk det vannvittig fort gjennom Bogen i Evenes tidligere i dag med politiet på hjul. De skal også ha blitt observert med politiet på hjul på E10 i Tjeldsund.

– Et par av dem ble bøtelagt i Nord-Troms i formiiddag. De tok åpentbart ikke lærdom av det, sier Jensen.

Respekten for lover og regler er ikke overvettes stor. Da de kom til Tromsø parkerte de ulovlig utenfor inngangen til Clarion Hotell The Edge. De pådro seg dermed parkeringsbøter, som neppe har stort å si. Lommebøkene er sannsynligvis ganske dype, de dyre bilene tatt i betraktning.

Politiet noterte personalia på førerne og data om bildene. Ifølge opplysninger politiet har fått skal trioen til Å torsdag formiddag og deretter til Bodø, gjennom Salten og til Sverige via Graddis.

– De fikk pålegg om å følge trafikkreglene i Norge. Politiet i Salten får beskjed om å ta imot dem, sier operasjonslederen.

– Vi skal være glad for at det ikke har skjedd noen ulykke. Et tålig bra føre har berget oss fra det, sier Rolf Jensen.