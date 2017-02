Fikk ikke se regnskapene

Tirsdag ble det kjent at LO-leder Ronny Johansen i Tromsø ikke kan redegjøre for et pengebeløp på 277.000 kroner i LO i Tromsøs regnskap. Han har valgt å trekke seg med umiddelbart virkning.

Det var LO i Tromsø selv som gjorde saken offentlig kjent i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Fratrådt leder har nå tilbakebetalt dette beløpet, skriver LO-nestleder Kristine Larsen i pressemeldingen.

iTromsø har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Ronny Johansen. Han har ikke besvart henvendelsene.

Styreplassene til disposisjon

– Styret ser alvorlig på denne saken, og har derfor valgt å stille sine plasser til disposisjon fra og med årsmøtet. Vi er tilfreds med at pengene det ikke kan redegjøres for, er innbetalt, slik at LO i Tromsø ikke lider noe økonomisk tap. Vi ser fram til å få en full oversikt til årsmøtet den 15. mars, opplyser Larsen videre.

Ifølge pressemeldingen vil representantskapet ta stilling til spørsmålet om politianmeldelse når regnskapene er ferdig revidert.

Ba om innsyn i regnskapene

Distriktssekretær Synnøve Søndergaard fra Harstad har flere ganger bedt om innsyn i regnskapene.

– Det er alltid alvorlig med slike svikt i rutinene som gjør at slikt som dette er mulig. Dette er overhodet ikke noe vi ser på med toleranse, sier Synnøve Søndergaard.

– Hvordan kan dette ikke ha blitt oppdaget før nå med tanke på at det har pågått siden 2013?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har i alle de aktuelle årene (journ.anm. 2013, 2014, 2015 og 2016) etterspurt årsberetning med regnskap fra LO Tromsø. Til tross for at jeg har purret flere ganger, har jeg verken fått protokoller fra styremøter eller regnskap, som det i vedtektene heter at de skal levere. Jeg har også bedt om å møte styret flere ganger uten at det har skjedd. Det er vel også grunnen til at det sittende styret har tatt sin del av ansvaret og en av grunnene til at man må få på plass rutiner rundt økonomien, sier Søndergaard.

– LO sentralt er selvsagt ikke involvert i den daglige driften til de lokalene organisasjonene. Det er opp til de tillitsvalgte. Det er derimot helt klart at jeg kommer til å ha tett fokus på dette fremover, og jeg håper en ekstern revisor har muligheten til å revidere regnskapene fra de aktuelle årene innen årsmøte, selv om det er kort frist, avslutter Søndergaard.

Ordknapp nestleder

Sekretær og styremedlem i LO Tromsø, Ole Marius Johnsen, ønsker ikke å kommentere saken overfor iTromsø, og henviser til nestleder Kristine Larsen.

– Hvor­dan ble for­hol­det opp­da­get?

– Det skjed­de i sam­men­heng med helt van­li­ge in­ter­ne kon­troll­ru­ti­ner ved re­vi­de­ring av regn­ska­pet. Det er den job­ben vi job­ber med nå, sier Larsen til iTromsø.

– Hvor­for ble det ikke opp­da­get tid­li­ge­re?

– Det er fle­re fak­to­rer som gjør det. Vi skal gå inn nær­me­re på de­tal­je­ne på års­mø­tet vårt den 15. mars, når vi skal behandle de aktuelle regnskapene etter revidering, slik det står i pressemeldingen.

– Hva har han selv for­klart?

– Det er en in­tern sak mellom LO Tromsø og tidligere leder.

– Vil sty­ret trek­ke seg?

– Sty­ret har stilt sine plas­ser til dis­po­si­sjon, og det be­tyr, som i alle and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner, at valg­ko­mi­te­en står fritt til å opp­nev­ne even­tu­el­le er­stat­te­re om de øns­ker det.

– Vil dere po­li­ti­an­mel­de sa­ken?

– Det har jeg in­gen kom­men­tar til. Vi forholder oss til representantskapets vedtak slik det står i pressemeldingen. Sty­ret ser al­vor­lig på den­ne sa­ken og vi er for­nøyd med at pen­ge­ne som ikke kun­ne gjø­res rede for nå er til­ba­ke på kon­to, avslutter en ordknapp Larsen.

Til representantskapet

Følgende vedtak ble fattet av representantskapet i LO Tromsø:

1. LO i Tromsø får en statsautorisert revisor, sammen med årsmøtevalgte revisorer, til å revidere regnskapene for 2013, 2014, 2015, og 2016.

2. Styret legger fram forslag til økonomirutiner for LO i Tromsø til årsmøtet i samarbeid med årsmøtevalgte revisorer.

3. Representantskapet tar stilling til spørsmål om politianmeldelse når regnskapene er ferdig revidert.

rikke lange

rikke@itromso.no

helge skog

helge.skog@itromso.no

ingrid blåsmo Aronsen

ingrid@itromso.no