Bjørn Mathisen ny Venstre-leder i Kvæfjord

De øvrige i styret er Ole Stig Eidissen, Ler Wah Waw og Svein Robert Guttormsen.

I en uttalelse fra årsmøtet blir det uttrykt bekymring for den bygningsmessige standard ved Borkenes skole. Dette gjelder både i forhold til generelt vedlikehold og pedagogiske muligheter. Det pekes spesielt på mellomtrinnsbygget fra 1948 og spesialromsfløya.

”Vi registrerer at det i andre kommuner i vår nærhet blir satset på skolen ved at nybygg planlegges og nye, tidsmessige bygg blir tatt i bruk. Barn og unge er framtida også i vår kommune, og da må en satse på skolen,” heter det i uttalelsen.

Det henvises til at det er planlagt å realisere nytt helsehus med oppstart inneværende år. Venstrelaget krever at dette ikke må komme på bekostning av den bygningsmessige kvalitetsheving som er påkrevd ved Borkenes skole, og at oppstart der må skje så snart det er praktisk og økonomisk mulig, senest i henhold til økonomiplanen i 2019.