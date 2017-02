Aldri før har så mange søkt om skattefradrag

I Troms var det 138 bedrifter som fikk støtte til forskningsprosjekter i 2016.

– Jeg er glad for at det er så stor aktivitet i mitt fylke og at vi ser en høy bruk av Skattefunn. Dette viser at vi har bedrifter som tør å satse, og det lover godt for fremtiden. Vi trenger økt verdiskaping og flere jobber og da er forskning en viktig forutsetning for dette, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i en pressemelding.

Siden 2013 har antall forskningsprosjekter som har fått Skattefunn-støtte i Troms økt med 39 prosent.

De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene. Regjeringen har derfor styrket Skattefunn-ordningen for å bidra til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

– Det er tydelig at satsingen gir resultater. Vi ser et høyt antall forskningsprosjekter som får støtte, gjennomsnittlig størrelse på forskningsprosjektene har blitt større og de utvidede rammene gjør at ordningen benyttes mer av nå også større bedrifter, sier Gudmundsen.