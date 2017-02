Alan Walker og Timbuktu til Bakgården

Monsterhiten ”Faded” er spilt av drøyt én milliard ganger på hans YouTube-kanal, meldte Bergensavisen i november 2016.

– Dette er et skup. Vi er særdeles fornøyde med at vi har greid å få Alan Walker til Harstad. Han legger snart ut på en omfattende turné på det amerikanske kontinentet, og er ettertraktet på festivaler over hele verden. Han skal bare gjøre fire jobber i Norge i sommer, og én av dem er altså i Harstad, sier festivalsjef Jan Santocono i en pressemelding.

19-år gamle Alan Walker slo gjennom da han ga ut låta ”Faded” på tampen av 2015. Suksessen har snudd opp ned på livet til artisten, som laget låta hjemme på gutterommet i Fana utenfor Bergen. I stedet for å gå på folkehøgskole, som planen var, reiser han nå verden rundt og opptrer på store festivaler.

Spiller torsdag

Walker har samarbeidet med superstjernen Sia, og er blitt kåret til en av verdens 100 beste DJ-er av det innflytelsesrike magasinet DJ Mag. Siden han ga ut ”Faded,” har Walker gitt ut flere låter og remikser, som alle har det til felles at de er i toppen av listene - og har millioner av avspillinger på YouTube og Spotify. Oppfølgeren ”Sing me to sleep” har for eksempel knappe 200 millioner avspillinger på YouTube, mens låta ”Alone” har 162 millioner avspillinger.

Alan Walker fikk en Spellemannpris for årets låt tidligere i år, og har mottatt pris både under MTV-awards og den prestisjetunge European Border Breaker Award, melder produsent Børge Hoseth.

– Vi gleder oss enormt til Alan Walker kommer til Bakgården. Det kommer til å bli litt av en torsdagskveld når både Sondre Justad og Alan Walker inntar scenen. Vi er helt sikker på at det blir fullt denne kvelden, sier Jan Santocono.

Åttemannsorkester

Når svenske Timbuktu og hans åttemannsorkester Damn inntar Harstad, satser Bakgården på nok en konsertopplevelse for minneboka.

Timbuktu er mest kjent for albumet ”Alla vil til himmelen, men ingen vil dö” (2005), ei plate som også inneholder den bittersøte balladen ”Det løser sej”. Men den svenske rapperen har mye mer å by på enn bare disse to hitene, mener Santocono og Hoseth:

– Timbuktu har gitt ut åtte album etter debutsingelen ”Lifestress” i 1996. Katalogen hans er spekket av knallsterke låter, og når han i tillegg altså har med seg et åtte mann stort orkester, komplett med blåsere, så er det bare å begynne å glede seg til august. Dette blir garantert en fantastisk konsertopplevelse i landets beste bakgård, sier festivalsjef Jan Santocono.