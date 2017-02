Advarer mot hull i veien

Det har vært mildvær og nedbør de siste dagene, noe som igjen har ført til at hullene i Harstadveiene vender tilbake. Ved Esso i byen har det tidvis vært et dypt hull som kan skade dekk, og i St. Olavsgate var det før jul et hull som skadet flere titalls biler. Det samme gjaldt huller i veien ved Sama.

I dag fikk Harstad Tidende tips om nye hull i krysset St. Olavsgate og Åsveien ved kirka.

- Regner med at dersom noen dumper nedi der, så flerrer de dekk, sier tipseren.