Bilene sto parkert like utenfor inngangen til Clarion Hotell The Edge på Kaigata, noe de har gjort over natten.

– Dette er helt klart de fineste bilene jeg har gitt parkeringsbot til, understreker Hans Holger Gamst-Hole, trafikkbetjent i Tromsø parkering.

Helt tilfeldig

Trafikkbetjenten oppdaget bilene som sto utenfor The Edge ved en tilfeldighet, da han var på sin vanlige runde gjennom byen.

– Vi har ikke fått noen tips eller klager på at bilene sto parkert utenfor hotellet. Det var helt tilfeldig at jeg fikk øye på bilene, sier Gamst-Hole.

Sjekk millionbilene som er i Tromsø nå.

Reisefølget som har tatt inn på The Edge skal være en gruppe fra Nederland som for tiden er på tur i området, opplyste hotellsjef Marianne Høybakk til iTromsø i går ettermiddag.

– Forklaringen kan være at de ikke er klar over at det er parkering forbudt i denne sonen, siden det ikke er satt opp noe parkering forbudt-skilt, sier trafikkbetjenten.

Gebyr på 900 kroner

Etter de nye bøtesatsene og trafikkforskriftene som kom etter nyttår, må bileierne ut med litt i underkant av en tusenlapp for overtredelsen.

– Bøtesatsen er på 900 kroner på alle offentlige parkeringsplasser. Det er ikke noe unntak om det er en Lamborghini til flere millioner, påpeker Hans Holger Gamst-Hole

Nytt av året er det også at bileierne får en fem minutters frist til å rekke fram til bilen etter at parkeringsbilletten har gått ut.

– Vi gir dem tid. Det er tillat med på- og avstigning og på- og avlasting etter trafikkloven, men det var ikke tilfellet i denne situasjonen, poengterer trafikkbetjenten.

Slipper ikke unna

Reisefølget skal som kjent være fra Nederland, men de slipper ikke unna boten av den grunn.

– Tromsø parkering har et selskap som sørger for at pengene fra bøtene kommer inn, det er kun noen få land som havner utenfor denne ordningen som jeg vet om, sier Gamst-Hole.

Trafikkbetjenten kommer ikke til å følge ekstra med på millionbilene, men Tromsø parkering er nå opplyst om at bilene står parkert utenfor Clarion Hotell The Edge.