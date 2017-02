Disse er valgt inn i styret

Der samlet rundt 50 ungdommer fra hele fylket samlet seg for å diskutere og vedta ny politikk for framtida og velge et nytt styre i fylkeslaget. Brynjar Andersen Saus (20) fra Tromsø ble valgt som ny leder.

-Jeg er svært takknemlig for muligheten til å lede AUF i Troms videre og det er motiverende å se så mange engasjerte ungdommer samlet på et sted, sier Saus i en pressemelding fra ungdomspartiet.

Det var tidvis heftige debatter om de politiske sakene og flertallet av delegatene fikk prøvd seg fra talerstolen. Øyvind Fæste (18) fra Svalbard var på sitt første årsmøte og holdt tale om mer førstehjelpsundervisning inn i skolene.

- Det var utrolig artig å få stå på talerstolen og snakke om noe jeg brenner for, og litt ekstra artig var det at jeg fikk gjennomslag for forslaget mitt, sier Fæste. På årsmøtet ble det vedtatt et politisk program, et nordområdemanifest og 30 forskjellige uttalelser. Blant annet vedtok AUF i Troms å være for eutanasi, en utredning av mulighetene for å åpne offentlig eide thoriumkraftverk i Norge og at det skal være obligatorisk for barn og gå i barnehage.

-Vi har fått vedtatt mye god politikk og har nå et godt grunnlag å arbeide utifra mot årets valgkamp, sier Saus. Hvert år kommer det representanter fra en rekke organisasjoner for å holde hilsningstaler. Det som var litt spesielt i år var at den tradisjonelle motstanderen til AUF, Unge Høyre også var invitert for å hilse forsamlingen, melder Troms AUF etter årsmøtet.