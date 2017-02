Ungdom fra nord jobber sammen om felles hjertesaker

Helga 10.-13. februar skal ungdommens fylkesråd i Nordland og ungdommens fylkesråd i Troms reise til Oslo for å jobbe med felles saker og utfordringer som angår nordnorsk ungdom. Arbeidshelga skal toppes med et møte med stortingspolitikere fra Nord-Norge på mandag 13. januar. Her vil saker som er spesielt viktige for nordnorsk ungdom tatt opp, som for eksempel LoVeSe, Barentsregionen, psykisk helse, fullføring av Nordlandsbanen og hvordan motivere ungdom til å velge yrkesfag.

– Konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja er en sak som er viktig og rammer nord-norsk ungdom. Ungdommene i Troms har sagt et helt tydelig «NEI» til utredningen, der saken om å forby konsekvensutredningen i LoVeSe ble enstemmigvedtatt på Ungdommens Fylkesting i Troms 2016. Det samme gjelder Ungdommens fylkesråd i Nordland som gjennom sin politiske plattform, «Ungplan», har vedtatt at vi er mot all form for petroleumsvirksomhet i LoVeSe, forteller lederne for de to ungdomsrådene Tobias Bergum Olsen (Troms) og Tarjei Svalbjørg (Nordland).

Samarbeid på tvers av fylkesgrenser og landegrenser er også en sak som er viktig for ungdommene i Nord-Norge.

– Vi bor i Barentsregionen og bruker nordområdene som vår arena. Det at ungdommer på tvers av landegrensene står sterk sammen, gjør det lettere for oss å møte fremtiden med åpne hender, sier Bergum Olsen og Svalbjørg.