Kontrollert av politiet

12 biler ble kontrollert, og politiet melder om at ikke noen av de kontrollerte hadde ulovlig promille da de ble stoppet. Én person ble likevel bøtelagt for ikke å ha med seg førerkortet.

Utrykningspolitiet gjennomførte også en kontroll tidlig lørdag ettermiddag på Riksvei 83 sør for Harstad sentrum. Da ble det delt ut syv bilbeltegebyr og to forelegg for bruk av håndholdt mobil.