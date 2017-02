- Folk som bor i sentrum trenger snart ikke å eie egen bil

– Selskapet har de siste årene hatt en meget god utvikling, og styrket Hertz sin posisjon i regionen. Nå skal selskapet også vokse med nye løsninger for bildeling, sier Ann-Kristin Andreassen, daglig leder i Harstad Bilutleie AS.

– At Norges største bilutleieselskap kårer oss til nummer én i sitt nettverk, er en stor anerkjennelse, sier Andreassen.

Dag og natt

Det er omsetningsutviklingen, resultater og kundeservice som avgjør hvem som blir årets lisenstaker. Av de mange lisenstakerne i Hertz Norge, var det ingen som kunne vise til bedre utvikling i 2016 enn Harstad Bilutleie AS.

– Det er ingen tvil om at Hertz står stadig sterkere i Harstad og Evenes regionen. Gjengen i Harstad Bilutleie knuste all motstand. De har stått på dag og natt, og levert et produkt som imponerer både kunder og kollegaer, sier Trygve Simonsen, adm. direktør i Hertz Norge.

Omsetningen til Harstad Bilutleie AS er gått fra 13 millioner i 2013 til cirka 25 millioner i 2016. 2016 var også et resultatmessig rekordår med et overskudd på litt under 2 millioner. På plass i nye lokaler i Storgata 23 forventes resultatet i år å bli enda bedre.

– Utviklingen har gått over all forventning. Vi vokser både i fritidsmarkedet og i bedriftsmarkedet. Sommeren de siste tre årene har vært fantastiske med rekordmange turister. Det er likevel våre lojale kunder som bruker oss året rundt som er den viktigste grunnen til at vi vokser, sier Andreassen.

– Trenger ikke egen bil

Hertz har de siste fem årene utviklet en heldigital bildelingsløsning. Sentralt i Oslo er man aldri mer enn 500 meter fra en Hertz Bilpool. Nå vil et lignende tilbud snart også være tilgjengelig i Harstad.

– Målet er være så tilgjengelig at folk som bor sentralt i Harstad ikke har behov for å eie egen bil. Fremtiden blir at kundene leier akkurat den typen bil de trenger - når de trenger det. Noen ganger trenger man en stor bil i to dager, andre ganger en liten i to timer og på kort varsel. Vår bildelingsløsning vil dekke alle disse behovene, men Ann-Kristin Andreassen.