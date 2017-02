10 måtte stå igjen da bussen gikk

10 personer ble stående da bussen dro fra Harstad til Tromsø 1930 søndag. Is i Gisundet gjorde at Troms fylkestrafikk kansellerte båtavgangen.

En av dem som ble igjen var Vårinn Hoklands datter.

- Vi var på plass kvart over sju og så at det var mye folk i bussen. Da hun gikk på, fikk hun vite at det ikke var plass. Jeg synes det er dårlig at man ikke setter opp en ekstra buss, sier Hokland.

- Jeg ringte til og med fylkesråd Ivar Prestbakmo, men fikk ikke noe svar da jeg ville ta opp saken. At 10 personer, blant annet min datter som skulle på skole, ikke kommer fram er dårlig.