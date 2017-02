Snittlønn på 475.500 kr

Aftenposten har sett nærmere på hva fylkespolitikerne i Norge tjener, og har kommet fram til at det er Nordland fylkeskommune som betaler mest til sine fylkestingsmedlemmer. I fjor betalte de 25 millioner kroner til sine 45 fylkestingsmedlemmer, noe som gir en snittlønn på 550.000 kroner.

Denne lønna kommer i tillegg til det politikerne eventuelt får betalt i sine sivile jobber eller i sine verv som lokalpolitikere i egen kommuner, skriver Aftenposten.

Tredjeplass

Troms fylkeskommune kommer på tredjeplass over de som gir best betalt. Her får fylkestingsmedlemmene i snitt 475.500 kroner hver. Dette mot det langt lavere snittet på 221.486 kroner i Aust-Agder.

Snittlønnen på landsbasis lå i 2015 på 360.000 kroner, og da var det særlig Nordland, Troms, Rogaland og Buskerud som trakk opp snittet.

Statsråd-lønn

Aftenposten skriver videre at det er stor forskjell innad i de ulike fylkestingene på hvor mye medlemmene tjener. De høyeste lønningene finnes blant fylkesordførerne og fylkesrådslederne, og her kan lønningene tangere ei statsråds-lønning.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms fylkeskommune er den 13. best betalte fylkestoppen i landet med sin lønn på 952.274 kroner.

Troms fylkeskommune er en av kun fire fylkeskommuner med parlamentarisk styreform.

- Reagerer

Professor Jacob Aars ved Universitetet i Bergen sier til Aftenposten at han tror velgerne vil reagere på nivået på lønningene.

– Med så sjenerøse ordninger kan det å sitte i fylkestinget bli en egen yrkeskarrière. Fylkespolitikere blir en egen yrkesgruppe med egne interesser knyttet til egen karrière. Dette forsterkes av at fylkespolitikerne bestemmer sine egne lønnsvilkår. Det er problematisk ut fra en tankegang om at folkevalgte skal representere velgerne, sier Aars.

– Det er i utgangspunktet stor skepsis mot fylkeskommunen som institusjon. Hvis man i tillegg opplever at fylkespolitikerne er en fjern elite som driver med saker som folk ikke bryr seg om, og som bevilger seg selv sjenerøse godtgjørelser, så kan det føre til en reaksjon blant velgerne.

- Aftenposten tar feil

- Vi skjønner ikke hvordan avisen har kommet fram til totalkostnaden på 25 millioner kroner som godgjørelse til folkevalgte i Nordland. Det korrekte beløpet for 2015 er døyt 15 millioner kroner. Hvis man tar med arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring blir beløpet 21,3 millioner, sier fylkesordfører Sonja A. Steen i Nordland.

Hun peker også på at Aftenposten ved å fordele kostnadene på feil antall folkevalgte får alt for høy godtgjørelse per folkevalgt:

- Aftenposten har delt kostnadene på 45 folkevalgte, mens det korrekte antallet i 2015 var 60. Resultatet av disse feilene er en påstand om at godtgjørelsen til folkevalgte i Nordland er den høyeste i landet. Det stemmer ikke. Godtgjørelsen i Nordland er lavere enn gjennomsnittet Aftenposten har kommet fram til. Det er synd at slike unøyaktigheter ødelegger en ellers sunn debatt, sier Sonja A. Steen.