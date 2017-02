Harstadbedrift best på bilvask

Det forteller butikksjef William Klouman.

– Hvert år har Shell ST1 et eget kick-off rundt februar. Der feirer vi året som er gått, og setter nye mål og presenterer nyheter for året som skal komme. I år var Shell kick-off i Budapest, sier Klouman.

På hvert kick-off er en aften viet til Shell Awards, der det blir gitt priser for hvem som har gjort det best i foregående år. Det er ulike kategorier for ansatte, stasjoner, forhandlere osv.

Kåret til årets beste Egon De 20 ansatte på Egon i Harstad skapte den beste restauranten i kjeden i 2016.

– I årets Shell Awards mottok vi prisen «Årets bilvaskstasjon 2016», det vil si årets beste vaskestasjon i Norge. Denne ble gitt med bakgrunn i flere ting. Det var selvfølgelig salgsfaktorer, der det ble lagt vekt på at vi var stor på vask i 2015, men likevel hadde en økning på over 50 prosent i 2016. Andre faktorer som ble vektlagt er standarden på vår hall og maskin, som er kjent for å alltid være ren og godt vedlikeholdt, sier butikksjefen.

– Vi kan med dette skryte av å ha Norges beste Shell-vaskehall! Mye skyldes våre flotte kunder som er så fornøyd med oss og maskinen vår at de kommer til oss gang på gang. Men også fordi vi har fantastiske ansatte som står på og sørger for at den alltid er ren og klar. Dette vil vi fortsette med, slik at alle kan fortsette å få den gode bilvasken her.

St1 drifter Shells bensinstasjoner i Norge under lisens. I oktober 2015 overtok St1 Nordic Oy, et finsk energiselskap, Shells nedstrømsvirksomhet i Norge. Selskapet driver i dag Shells bensinstasjoner, bedriftsmarkedet,tankanlegg og distribusjon over hele landet. St1 har virksomhet i Finland, Sverige og Norge, og opererer 1500 bensinstasjoner, bioetanolfabrikker og et oljeraffineri.