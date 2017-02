Forslag om å stoppe trafikken i protest

Torsdag bestemte flertallet av kommunestyrerepresentantene i Harstad å gå for full Harstadpakke. Det betyr blant annet tunnell gjennom Harstadåsen, gang- og sykkelfelt, store rundtkjøringer - og høyere bomavgift.

Mens de fleste er glade for bedre trafikkforhold, er det mange som sier at de ikke ønsker, eller kan, ta regninga.

Lavere eiendomsskatt

Sammen med kommunestyret kom også nyheten om at lavere eindomsskatt foreslås som en hjelpende hånd til dem som frykter økt bompengesats. Også reduksjon i avgiftssatser for vann, avløp og renovasjon er på vei (det siste er imidlertid noe kommunen uansett måtte gjøre siden man har tatt inn for mye penger). Til sammen skal dette gi en innsparing på 750 til 1.000 kroner i året.

Reaksjonene på utspillet har vært delte.

- Vil jo tro at mange av de som kjenner dette hardest, er i en situasjon at de ikke eier egen bolig heller? skriver en kvinne på Harstad Tidendes Facebook-side der de fleste tilbakemeldinger i denne saken kommer fra.

Flere lurer på hvordan man skal kompensere de som jobber i Harstad, men ikke bor i kommunen.

- Høres flott ut. Jeg bor i Kvæfjord og må betale full sats til veipakken. Jeg har ingen nytte av gang og sykkelveier eller kollektiv transport. Så jeg sender kontoummer til Harstad kommune, slik at de kan overføre pengene "mine" rett til meg.

De fornøyde

De som er fornøyde med Harstadpakken er kanskje heller ikke dem som er mest aktive i kommentarfeltene. De aller fleste tilbakemeldingene på vår Facebook-side er av negativ karakter. Det er likevel flere som sier at de er fornøyde med avgjørelsen.

- Fornuftig og godt vedtak, sier en mann.

En annen, som bor i Bjerkvik, sier at man slipper forholdsvis billig unna i Harstad.

- Nå er jeg prinsipielt mot bompenger, men det må visst til for å bygge noe som helst i dette landet. Og selv om jeg bor i Bjerkvik er jeg i Harstad mange ganger i året. JEg synes dere får mye igjen for landets laveste bompriser. Det blir veldig bra når det er ferdig. Maks 810,- kr pr mnd er nok levelig for 95% av befolkningen. Summen er også 10 ganger tur/retur Bjerkvik - Narvik langs dagens vei, og 4 (!) ganger over bru 2 når den står klar. Her har vi i dag heller ikke noen form for maks antall passeringer. Én passering er én passering, uansett.

Flere peker på at vedtaket skaper en trygg og sikker by.

En tredje sier dette:

- Ett annet vedtak ville være å gå baklengs inn i framtiden, om x antall år vil det nok gå opp for "neipartiene" at JA, dette var vettug for Harstadsamfunnet.

Ønsker å aksjonere

Flere snakker om at utfallet kommer til å få konsekvenser ved neste kommunevalg og spår at Frp og Høyre får god oppslutning som belønning for sin motstand mot økte bomavgifter. Andre ønsker å reagere umiddelbart.

I gruppa Aksjon mot prisøkning av Harstadpakken er det noen som lanserer blokkering av veiene som protest. Forslaget ble lansert allerede da det ble klart at samarbeidspartiene kom til å gå for full pakke og prisøkning.

- Trur det blir en realitet å stenge vei nu. Æ kjenne æ koke over. Det er ikke snakk om en eineste liten tanke til folk flest, sier en mann.

Andre peker på at mange vil lide som følge av stengte veier, og ideen får ikke medfart. Personen som lanserte tanken modererer seg etter hvert, og peker på at utspillet kom som et resultat av fortvilelse. Det samme gjelder høyttenking om steining av bomstasjonene.

- Ødeleggelse av diverse syns jeg blir å gå alt for langt. Ulovligheter gjør at folk trekker seg ut av denne gruppen, svarer en kvinne.

Forslagsstilleren svarer slik:

- Det sier seg selv at det ikke er noe jeg blir å gjøre, men hvor langt må vi liksom gå for at de skal fatte hva i helvette de hold på med?

Bli med i diskusjonen du også på Harstad Tidendes Facebook-side.