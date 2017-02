Arktisk solbad

Ørna iler til unnskyldning for det halve tyveriet av et kjært, litterært, nasjonalt høydepunkt, men hva annet kan man gjøre i møtet med bygda som ligger der og støtter opp skogkanten i dette ytterpunktet av Byens tilværelse, oppankra ved sørøstbredden av Byens selveste drikkevann.

Storvassbotn, helt på grensa. Når snøen er så kald at den skriker av skrekk tvers gjennom skosålene til bakkedømte skapninger, ligger Storvassbotn på et helt eget nivå, ti kuldegrader lavere minst, en kuldeggrop, en arktisk misforståelse, et for byen kortreist innlandsvinterklima, en attraksjon, absolutt, under en vifte av tidlig vintersol.

Den aller grønneste grenda Februar er såvidt innmeldt i 2017, men vinteren har ikke mer grep på Kasfjord enn et gjennomsiktig slør av pastell.

Hvis det skal eksistere noe som fortjener betegnelsen arktisk solbading, ja, så ser du bildet av det på disse sidene.

Bebyggelsen, jordfestet for noen generasjoner siden, etter at samiske familier i den trange dalen ble fortrengt, her som så mange andre steder, er tyngdepunkt i et naboskap hvor fiskevann og hytter ligger strødd om hverandre, det finnes knapt en bortgjemt attomkrok, en haug eller et nes hvor det ikke står ei koie, et palass eller et sporadisk bebodd familieskur. I disse dager arena for den kjente vintersportsgreina Fyr opp i peisen og la oss se om vi klarer å komme opp i tosifra antall grader - innendørs ja - i løpet av helga.

- Hva er vitsen med Storvassbotn? Replikken falt til fredagskake over kantinebordet.

- Storvatnet har du nevnt. Som hyttefolket bader i, men ikke får dusje i.

- Hm.

- Vinteren er hele vitsen med Storvassbotn. Der inne har den pinade hår på brøstet, vinteren, i motsetning til her inne i sentrum, hvor det er fullt mulig å ha det helt jævlig i tre komma fem kuldegrader.

Ørna har akkurat svevd over den nordlige delen av Storvatnet, og undret seg en anelse over sirklene nede på den snø- og isdekte vannflata. Kornsirkler? Nei, gårkje an.

- Isfiske. Det sier litt om vinteren i Storvassbotn. Det skal ikke påståes at folk som kom der inne fra var veldig annerledes, men kortreist var de ikke. De kom langveis fra. Synes ikkje det e nåkka rart at der andre samles rundt leirbålet, samles storvassbotningan rundt et mørkt, kaldt håll.

- Sommeren er hele vitsen med Storvassbotn. Et under i grønt, vått og vemodig vakkert. Spratlende vatn - og det er Storvatnet som lokker nynnende sang fra strupen på en fluefisker: Stor ørret i det Storvatnet. Ikkje enkel å få. Steinsåsvatnet og Buttelvatnet - kjedelig. Langvatnet - bedre, men steikanes vanskelig å lure sæ innpå, men der svømmer nån fininga.

- Og så har de Durmålstua.

- Storvassbotningan?

- Grendehuset. Der samles både fastboende og hyttefolk til en fest hver påske som gjør utslag på Richterskalaen. Vet du forresten at de har satt opp skilt ved alle sideveier og stier langs hele veien innover. Det er aktive folk, flenk med hendern...

- Det artigste med Storvatnet syns nå jeg er at den er begynnelsen på Bergselva.